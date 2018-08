Anzeige

Esslingen (red) Das Amtsgericht Esslingen hat einen 27-Jährigen zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er vor knapp drei Jahren eine Joggerin angegriffen und sexuell genötigt hat. An jenem Tag Ende September 2015 war die damals 31 Jahre alte Joggerin kurz nach 19.30 Uhr auf dem Neckarradweg parallel zur Zeppelinstraße in Richtung Altbach unterwegs gewesen. Plötzlich wurde sie von dem Angeklagten gepackt, geküsst und massiv bedrängt. Trotz heftiger Gegenwehr ließ der Angreifer nicht von der Frau ab, sondern wurde stattdessen immer aggressiver. Nur durch einen beherzten Griff zwischen seine Beine konnte sich die 31-Jährige aus der Umklammerung lösen. Doch der Mann setzte ihr weiter nach, sodass sie als einzigen Ausweg den Sprung in den Neckar sah. Sie schwamm ans andere Ufer und machte Autofahrer auf der B 10 auf sich aufmerksam. Der Täter entkam zunächst unerkannt. Nur durch Zufall ist die Polizei ihm mehr als zwei Jahre nach der Tat auf die Spur gekommen. Wegen eines anderen Delikts wurde eine DNA-Probe von dem pakistanischen Asylbewerber genommen – diese stimmte mit den Spuren überein, die er damals an seinem Opfer hinterlassen hatte. Vor Gericht stritt der Angeklagte die Tat zwar nicht ab, erklärte aber, dass er sich nicht daran erinnern könne, weil er an jenem Abend zu betrunken gewesen sei. Die detaillierte Schilderung der heute 34 Jahre alten Frau überzeugte das Gericht jedoch. Der Angreifer muss nun hinter Gitter: Die Strafe wurde nicht zur Bewährung ausgesetzt.