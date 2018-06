Foto: Bulgrin

Marlis Bartkiewitz in einem Königreich in Kamerun Foto: oh

Foto: oh

Mit Kräutern in wenigen Tagen die Schmerzen einer Gürtelrose lindern, während Patienten in Deutschland wochenlang zur Genesung brauchen: Marlis Bartkiewitz lernt bei ihren Auslandseinsätzen selbst Erstaunliches. Foto: oh

Auf der Straße in einem Dorf in Pakistan: Auf dem Weg zu Hausbesuchen wird Marlis Bartkiewitz schon um Rat und Hilfe gebeten. Foto: oh

In Kamerun arbeitet die Senior-Expertin Bartkiewitz mit dem König vor Ort und dessen Sohn zusammen. Beide sind Medizinmänner und können mit ihren Kräutermischungen Beschwerden wie Gürtelrosen heilen. Erstaunlich für die deutsche Krankenschwester. Foto: oh

Ein Neubau neben der Krankenstation in Kamerun: Marlis Bartkiewitz hat geholfen, die medizinische Versorgung aufzubauen. Foto: oh