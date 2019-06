EsslingenDer alte und neue Vorsitzende der Esslinger SPD-Gemeinderatsfraktion heißt Andreas Koch. Die neu gewählte Fraktion hat bereits die Arbeit aufgenommen und in der konstituierenden Sitzung ihren Vorstand gewählt. „Mit der einstimmigen Wiederwahl von Andreas Koch als Vorsitzender, der diese Position seit 1998 inne hat, setzen die Sozialdemokraten auf dessen große Erfahrung und seine Anerkennung in Gemeinderat und Verwaltung“, heißt es in einer Mitteilung. Zu Kochs Stellvertretern wählte die achtköpfige Riege ebenfalls einstimmig Christa Müller und Nicolas Fink. Während es für Christa Müller die dritte Periode als stellvertretende Vorsitzende ist,