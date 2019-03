EsslingenWas er nicht bei seiner Mutter in der Küche abgeschaut oder sich in Kochbüchern angelesen hat, das habe er nach dem Prinzip „Versuch und Irrtum“ am Herd einfach ausprobiert, erzählt Andreas Deuschle. Der CDU-Landtagsabgeordnete erinnert sich noch gut an eine frustrierende Episode, als er als kleiner Bub für die ganze Familie Spiegelei und Spinat zubereiten wollte. „Ich hatte einen riesigen Berg frische Spinatblätter geputzt, der sich beim Kochen verhielt, wie sich Spinat beim Kochen halt verhält: Er fiel zu einer winzigen Portion in sich zusammen, was ich als Zehnjähriger aber damals noch nicht wusste. Damit alle satt wurden, musste dann