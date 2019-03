EsslingenEs ist in unserer schnelllebigen Zeit nicht immer leicht, innezuhalten, zur Ruhe zu kommen und über all das nachzudenken, was unser Leben ausmacht – im Guten wie im weniger Guten. Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen, bietet das „Kloster für die Stadt“, das von der evangelischen und der katholischen Kirche in Esslingen inhaltlich gemeinsam verantwortet wird. Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund sollen die Möglichkeit finden, sich geistlich zu ernähren und Glaubensfragen zu vertiefen. Kristallisationspunkt ist die Franziskanerkirche. Doch die Organisatorinnen wollen nicht nur im Gotteshaus verharren, sondern auch nach draußen gehen – zu