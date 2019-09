Esslingen/WernauWegen gefährlicher Körperverletzung hätte sich am Montagmorgen ein 24-jähriger Mann aus Pforzheim vor dem Esslinger Amtsgericht verantworten sollen. Weil er der Verhandlung fern blieb, ist ein Sitzungsstrafbefehl gegen den Angeklagten verhängt worden. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, im Dezember 2017 in einer Flüchtlingsunterkunft in Wernau gemeinsam mit zwei anderen Männern unter anderem mit Blechstangen und einem Nudelholz auf zwei weitere Männer eingeschlagen zu haben.

Laut des Polizeiberichtes, der damals veröffentlicht wurde, sollen der Angeklagte und seine beiden jüngeren Mitstreiter – ebenfalls aus Pforzheim – am Abend des