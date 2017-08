Zweieinhalb Wochen nach dem Amokalarm am Berufsschulzentrum Zell hat die Polizei den mutmaßlichen Verursacher des Großeinsatzes ermittelt. Es handelt sich um einen 18-jährigen Stuttgarter, der inzwischen eingeräumt hat, an jenem Tag an der Esslinger Schule gewesen zu sein. Er bestreitet allerdings, bei seinem Besuch auf dem Gelände eine Waffe dabei gehabt zu haben.

