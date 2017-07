Esslingen (red) - Wegen eines bewaffneten Mannes ist an der Friedrich-Ebert-Schule in Esslingen Amokalarm ausgelöst worden. Der Tatverdächtige ist noch nicht gefasst, niemand wurde verletzt.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatten Schüler der Friedrich-Ebert-Schule am Morgen gemeldet, dass ein Mann mit Waffe an der Schule sei. Er war demnach kurz in der Schule und entfernte sich dann wieder. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert und ein Amokalarm ausgelöst. Beamte nahmen wenig später einen Verdächtigen im Stadtgebiet fest, den sie in der Zwischenzeit allerdings wieder freiließen.

Verletzt wurde niemand. Die Schule wurde sicherheitshalber durchsucht, die Schüler mussten zunächst in ihren Klassenräumen bleiben.

Auch Schulen und Kindergärten in der Nähe wurden vorsorglich verbarrikadiert, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Die Schüler können demnächst auf dem Sportplatz von den Eltern abgeholt werden.

Lesebrille und Käppi

Die Polizei sucht einen Mann mit dunklem Teint, der etwa 180 Zentimeter groß und schlank ist, wie sie auf Twitter mitteilt. Er trägt ein rotes T-Shirt, blaue Jeans, eine umgedrehte Camo-Käppi, einen Drei-Tage Bart, eine Lesebrille und hat einen dunklen Teint. Die Polizei nimmt an, dass der Täter mit einem Motorrad geflüchtet ist. Bewaffnet war er wohl mit einer Schusswaffe.

Momentan ist das Gebiet um die Schule noch weiträumig abgesperrt. Bewaffnete Polizisten sichern die Zugänge, ein Hubschrauber kreist über dem Stadtteil. Die Polizeihundestaffel ist angefordert worden.

Die Ermittler baten auf Twitter zudem, keine Fotos der Einsatzkräfte in den sozialen Medien zu veröffentlichen, bis der Einsatz beendet ist.