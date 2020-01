EsslingenNoch sind die Zahlen höchst erfreulich – mit 3,2 Prozent Ar­beitslosigkeit weist der Landkreis Esslingen eine Arbeitslosenquote auf, von der man in anderen Regionen nur träumen kann. Trotzdem ist das kein Grund, die Hände selbstzufrieden in den Schoß zu legen. Denn die jüngsten Zeichen vom regionalen Arbeitsmarkt mahnen zur Vorsicht: Langsam, aber bereits merklich ziehen die Arbeitslosenzahlen wieder an. Und wer sich die weltpolitische Lage anschaut, die das wirtschaftliche Klima nicht unwesentlich prägt, der ahnt bereits, dass die Zeiten unsicher bleiben dürften. Das trifft vor allem Automobilindustrie und Maschinenbau, die bislang zuverlässige