Esslingen So holprig wie das Kopfsteinpflaster in der Esslinger Altstadt ist auch der Weg hin zu mehr Barrierefreiheit in der City. Denn auf der einen Seite sind die engen, verwinkelten Gassen das Aushängeschild der Mittelalterstadt, auf der anderen Seite ist es gerade das unebene Pflaster, das Menschen zu schaffen macht, die nicht so gut zu Fuß sind. Schon seit Jahren steht das Thema auf der Agenda, doch die Sache ist zäh. Immer wieder hat der Gemeinderat in der Vergangenheit mehr Barrierefreiheit angemahnt – auf einen Antrag der SPD hinnimmt die Stadt nun einen neuen Anlauf zur Verbesserung.

So hat sie in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für