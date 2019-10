Kreis EsslingenKarsten Stolle steht in der Regel um 3 Uhr morgens auf und beginnt um halb vier Uhr in der Bäckerei mit dem Kommissionieren der Ware für die Filialen. Nachdem schon früh bei ihm eine Mehlallergie festgestellt wurde, arbeitet der gelernte Bäcker nicht mehr in der Backstube. Gemeinsam mit seinen beiden Geschwistern führt er seit 2010 das „Stolle“-Hauptgeschäft in Aichwald-Schanbach und die drei Außenstellen in Baltmannsweiler, Aichelberg und Aichschieß. „Wir kennen das von klein auf nicht anders: Unser Vater, der den Betrieb gegründet hat, hat jeden Mittag nach rund 13 Stunden Arbeit auf dem Sofa geschlafen. Wir haben uns alle drei bewusst