EsslingenGriechenland hat es dem Esslinger Schauspieler Michael Stülpnagel angetan: Das Land, die Menschen, die Sonne und dieser besondere Duft, der überall in der Luft liegt – all das hat er schon als Kind kennen und lieben gelernt. Einen Klassiker, der unter südlicher Sonne spielt, schätzt er besonders: die zeitlos lebenskluge Geschichte „Alexis Sorbas“, die der Autor Nikos Kazantzakis erzählt hat und die mit Anthony Quinn in der Titelrolle zu einem der berührendsten Filme aller Zeiten geworden ist. Michael Stülpnagel hat diesen Film oft angeschaut, und er hat sich in die Romanvorlage vertieft. Nicht nur zum Zeitvertreib, sondern aus künstlerischem