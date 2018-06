Alexanderfest in der Frauenkirche

Der Philharmonische Chor Esslingen führt in der Frauenkirche Händels „Alexanderfest“ auf

Der König jubelt, schreit und weint – ganz so wie der Sänger es will. Es war einiges geboten in der Frauenkirche, als der Philharmonische Chor Esslingen Händels Alexanderfest aufgeführt hat.