EsslingenDas Esslinger Kulturamt bekommt eine neue Leiterin: Mit deutlicher Mehrheit entschied sich der Gemeinderat am Montag für die 44-jährige Alexa Heyder. 18 Bewerberinnen und Bewerber hatten ihren Hut in den Ring geworfen – neben Heyder stellte sich nun in nichtöffentlicher Sitzung ein weiterer Kandidat vor. Seit 2018 leitet die künftige Esslinger Kulturamts-Chefin im Leonberger Rathaus das Amt für Kultur, Erwachsenenbildung, Sport und Stadtmarketing. Spätestens im Oktober soll sie ihren neuen Posten in Esslingen antreten.

Für Alexa Heyder bedeutet der Wechsel „eine tolle Chance, mich beruflich weiterzuentwickeln.“ Esslingen und seine Kultur