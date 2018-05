Anzeige

Esslingen/Stuttgart Was haben eine Esslinger Kuckucksuhr, Johann Wolfgang von Goethe und ein Sekt aus Stuttgart gemeinsam? Karl Marx. Falls Sie jetzt die Stirn runzeln, wird Sie unser Streifzug durch die Region anlässlich des 200. Geburtstags des Denkers aus Trier aufklären, auf dem wir herausfinden wollten, wie aktuell Karl Marx noch ist.

Bei den "Zeitgenossen" kaufen Banker "das Kapital"

Wer die Buchhandlung „Die Zeitgenossen“ im Herzen Esslingens durchstöbert, ist fast überall dem Blick von Karl Marx ausgesetzt. Hier und dort blicken kleine Büsten auf die Besucher herab, er schaut den Gast vom Desktophintergrund des Computers aus an, und gleich daneben prangt sein Konterfei an einer Kuckucksuhr mit Gabel und Würstchen. Bert Heim ist einer der Zeitgenossen, auf dem T-Shirt unter seinem Sakko strahlt ein roter Stern. Die Blauen Bände von Karl Marx und Friedrich Engels kann er alle 48 sein Eigen nennen. Er hat auch in einen Großteil davon hineingelesen. Im Laden stehen drei Bände zum Verkauf, hinzu kommen weitere Werke von und über Marx. Zwölf Ausgaben vom „Kapital“ hat Bert Heim mal an eine „führende deutsche Bank“ in Esslingen verkauft. „Seit 20 Jahren gibt es unseren Laden, in jedem haben wir zwei Mal ,Das Kapital’ verkauft“, sagt er. Und ein Kunde wollte sogar alle 48 Blauen Bände auf einmal. Die Nachfrage sei steigend, auch jüngere Kunden interessierten sich für Marx und Co. „Sie gehen wieder an die Ursprünge zurück, die die Welt neu interpretieren.“ Karl Marx sei oft falsch ausgelegt, seine Gedanken missbraucht worden. Deshalb würden Marx-Fans auch manchmal als Spinner abgetan. „Die Erfahrungen mit der Sowjetunion oder der DDR sitzen sehr tief. Und das auch zu Recht“, sagt Bert Heim, ein waschechter Alt-68er. Die Leute sollten dennoch lockerer im Umgang mit Marx werden. „Er wollte die Welt verändern, und er hätte sich heute gewiss nicht wohl gefühlt.“ Denn die Probleme seien immer noch die gleichen, nur verfeinert, nicht mehr so offensichtlich. Aber: „Marx würde heute noch gut funktionieren, wobei die Frage wäre, ob er überhaupt lange leben würde. Denn es gäbe sicher Kräfte, die das verhindern wollen würden.“ Es wird nicht so ganz klar, was Bert Heim damit meint, aber man spürt eine gewisse Sehnsucht nach Personen wie Karl Marx. „Es gibt solch eine Fülle von Missständen. Manchmal bin ich nahe an der Resignation, manchmal leiste ich noch Widerstand.“

"Goethe trifft Marx" und Sahra Wagenknecht erklärt

Der quietschrote Boden im Stuttgarter Hospitalhof ist wie gemacht für Sahra Wagenknecht, die Chefin der Bundestagsfraktion der Linken, – und so läuft sie dann jüngst auch zur Hochform auf, als sie mit dem Kulturhistoriker Manfred Osten unter dem Titel „Goethe trifft Marx“ etwa zwei Stunden lang plaudert. Hochintellektuell, hochphilosophisch und – zumindest das, was man versteht – auch hochspannend. 14 Jahre haben sich die Leben der beiden deutschen Denker-Größen überschnitten, und laut Manfred Osten verbindet sie „die Rangerhöhung des Menschen durch das Geld“. Das sieht Sahra Wagenknecht genauso, die während des Abends die Ideen und Theorien von Marx und Goethe ins Heute transferiert – und dabei natürlich ihre Linken-DNA nicht vergisst. „Marx’ Denkfigur ist in der heutigen politischen Debatte präsent: Leute, die erben, werden als Großunternehmer bezeichnet, dabei schaffen die Arbeiter den Wohlstand der Firma.“ Eine Verkehrung habe stattgefunden: Hohes Einkommen werde mit Leistung gleichgesetzt. „Das menschliche Tun wird zur Ware.“ Mit diesem Gedanken habe Marx Goethes Faust aufgegriffen, wie die Politikerin sagt. „Dort beginnt es mit dem produktiven Tun – und endet im Verbrechen.“ Aufgrund der Maßlosigkeit von Faust sterben am Ende zwei Menschen. Für Wagenknecht ein Sinnbild für die Ungerechtigkeit, wenn dem Kapital zu viel Macht beigemessen wird. Ganz zum Schluss endet Faust für sie jedoch positiv, das zeige bereits dessen Schlussmonolog, in dem „Gemeinsinn eine Kernvokabel“ ist. Manfred Osten verdeutlicht: „Marx und Goethe hatten eine gemeinsame Vision: Die Überwindung des Egoismus hin zum Gemeinsinn.“ Sahra Wagenknecht betont dabei, dass Marx aber niemals Privateigentum abschaffen wollte. „Anders war das mit dem wirtschaftlichen Eigentum, das wird nämlich erst durch die erzeugt, die arbeiten.“ Er habe auch keine komplette Verstaatlichung oder Planwirtschaft gefordert. „Er wurde missinterpretiert. Es ging ihm um gesellschaftliches Gemeineigentum“, sagt Wagenknecht und denkt den Denker weiter: „Es gibt eine Marktwirtschaft ohne Kapitalismus, das ist meine Quintessenz aus Marx. Man muss die Märkte und den Wettbewerb vor dem Kapitalismus retten, weil er ihnen den Nährboden entzieht.“ Und so bräuchten auch digitale Technologien mehr Regeln, weil sonst ein „Monster“ entstehe, das Demokratie und Meinungsfreiheit gefährde.

Ein Glas "Karl-Marx-Sekt" lädt zum Plaudern ein

Karl Marx schmeckt äußerst gut. Frisch, spritzig und fruchtig perlt er einem regelrecht die Kehle hinunter. Gerrit Brust-Bader schenkt im Arbeiterbildungszentrum in Untertürkheim „Karl-Marx-Sekt“ aus und spricht bei einem Gläschen von ebenjenem über den großen Namensgeber und dessen heutige Bedeutung. Zunächst einmal: Brust-Bader ist ein offener Mann, der viel lacht. Und für den Marx auch im Jahr 2018 absolut nichts an Bedeutung verloren hat. „Marx ist nicht tot. Er ist eine Persönlichkeit mit einer Wirkung bis ins Jetzt“, sagt er. „Er wollte die Dinge nicht nur aus dem Elfenbeinturm heraus erklären, sondern auch verändern.“ Etwa, als er mit dem Bund der Kommunisten einen Forderungskatalog aufgestellt hat, in dem unter anderem von der Emanzipation der Frau und gleicher Entlohnung der Geschlechter die Rede war. „Nicht umsonst ist Marx der Klassiker der Arbeiterbewegung“, sagt Brust-Bader. Die fortlaufende Aktualität von Marx sieht er nicht nur in der Wirtschaftskrise von 2008 bestätigt. „Die Menschen stellen wieder die Frage ‚warum ist das so?’, ganz besonders die Jugend“, erzählt er. Ein Glas Karl-Marx-Sekt lädt jedenfalls zum Plaudern ein. Das erlebt auch Brust-Bader immer wieder. Momentan verkauft er über die Agentur people to people wöchentlich etwa einen Karton. Aber wer kauft den Sekt eigentlich? „Er wird oft verschenkt, zum Geburtstag oder als Scherz. Marx ist eine Begrifflichkeit und bietet Anlass zum Reden. Viele überrascht es, dass es den Sekt überhaupt gibt und sie reagieren mit einem Schmunzeln.“ Und Marx selbst, da ist sich Gerrit Brust-Bader sicher, würde sicherlich gerne mittrinken. Schließlich sei er „Genussmensch“ gewesen. Die Familie Marx besaß selbst einen Weinberg in Trier.

"Wenn Marx nicht in der MLPD wäre, müsste uns das zu denken geben"

Dass sich eine ganze Partei nach Karl Marx benannt hat, sagt allein schon einiges über deren Selbstverständnis und ihr Verhältnis zu dem Denker aus. Für die Esslinger Gabi Conrad und Dieter Henschel von der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) ist Marx hochaktuell und präsent – und das liegt nicht nur am Namen ihrer Partei. „Marx hat viel bewegt und bewegt heute noch. Sein Verdienst ist es, dass er die Gesetzmäßigkeiten der Gesellschaft analysiert hat. Und diese Analyse ist enorm wichtig“, sagt Gabi Conrad. Sie entspreche einer Geschichte der Klassengesellschaft, worin der Kapitalismus die letzte Stufe vor einer klassenlosen Gesellschaft verkörpere. Zum Gespräch ist Conrad zusammen mit Henschel gut vorbereitet gekommen, mehrere beschriebene DIN-A4-Blätter hat sie mitgebracht. „Viele junge Leute sind sehr offen und haben wenige Vorbehalte. Die Kapitalismuskritik hat nach der Banken- und Wirtschaftskrise eine Wiedergeburt erfahren“, erzählt Henschel. Marx und Engels hätten sich mit Themen beschäftigt, die noch heute brisant seien: Die Befreiung der Frau, Entwicklung der Familie, Fragen der Gehälter. Aber das Wichtigste: „Marx hat den Arbeitern Selbstbewusstsein, eine eigene Rolle, gegeben. Dieses Selbstbewusstsein ist heute so groß wie noch nie“, erzählt Conrad. Die auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich, drängende Umweltprobleme und die schiere Weltkriegsgefahr wühlten die Menschen heute zusehends auf. Warum aber stempeln nach wie vor viele einen Marxisten als Spinner ab? „Der Anti-Kommunismus ist eine Staatsreligion. Entweder wird der Sozialismus gar nicht erwähnt oder offen unterdrückt. Die herrschende Politik ist eine Politik der Herrschenden“ – so empfindet das Gabi Conrad. Dennoch: Es werde wieder mehr diskutiert an den Infoständen, die Situation sei nicht länger a-politisch. Und wäre Marx heute in der MLPD? Gabi Conrad überlegt kurz, lächelt, dann antwortet sie: „Wir wären sehr stolz, wenn Marx in der MLPD wäre. Und wenn nicht, müsste uns das wirklich zu denken geben.“

