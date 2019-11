EsslingenAm Esslinger Grundlagenpapier über den Dialog der Religionen hat Professor Mohammed Taher Al-Radwany ebenso mitgewirkt wie an der Spendensammlung für die Tora-Rolle der jüdischen Gemeinde. Als der evangelische Dekan Bernd Weißenborn am Tag nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle spontan zu einer Mahnwache vor der Esslinger Synagoge aufrief, reihte sich der 83-Jährige selbstverständlich mit ein – und das nicht nur, weil er Dialogbeauftragter der Esslinger Fatih Moschee und Mitglied im Unterstützerkreis der Synagoge ist. „Mein Engagement im interreligiösen Dialog und meine Haltung haben viel mit meiner Herkunft und meinem Leben zu tun“, sagt