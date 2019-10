EsslingenBei einem Brandalarm ist die Feuerwehr meist in wenigen Minuten vor Ort. Wie die Floriansjünger vorgehen, um möglichst effektiv die Flammen zu löschen und Menschen zu retten führte am Samstag die Berkheimer Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Esslingen bei ihrem Aktionstag vor. Trotz des ungemütlichen Schmuddelwetters zog es viele Interessierte – meist Familien – auf den Hartplatz an der Osterfeldhalle, um die imposanten Fahrzeuge zu begutachten und die Löschübungen zu verfolgen.

„Wir versuchen, unsere Arbeit der Bevölkerung nahe zu bringen“, erklärte der Abteilungskommandant der Berkheimer Feuerwehr Andreas Nirk. Von der früher üblichen