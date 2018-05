Anzeige

Esslingen (pih)Wer jetzt schon gern mit seinem Schmusetiger oder Salonlöwen kuschelt, der hat am 4. Juni noch einen weiteren Grund seine Katze oder seinen Kater ausgiebig zu drücken: Es ist „Umarme-deine-Katze-Tag“. Woher genau dieser weltweite Feiertag kommt und wer ihn ins Leben gerufen hat, ist wie bei allen kuriosen Feiertagen unbekannt. Klar ist jedenfalls, um was es dabei geht: Katzenbesitzer sollen besonders an diesem Tag ihren Samtpfoten ihre Zuneigung zeigen und sie mal ausgiebig umarmen (wenn sie es denn mögen). Auf den sozialen Medien werden die liebevollen Momente gern fotografisch festgehalten. Auch die Eßlinger Zeitung möchte die Fotos ihrer Leserinnen und Leser bei ihren flauschigen Umarmungen nicht verpassen.

Bis zum 31. Mai können Fotos mit Schmusetigern eingesendet werden unter online.redaktion(at)ez-online.de, Betreff: Katzenaktion.

Die schönsten Fotos landen in einer Bildergalerie der Eßlinger Zeitung. Einziges Kriterium: Auf dem Bild soll mindestens eine Katze zu sehen sein und die Fotos sollten die Größe von einem Megabyte (1 MB) nicht unterschreiten.