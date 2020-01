EsslingenSo ziemlich jeder hat das schon mal erlebt: Man ist zu Gast in einer anderen Stadt, schaut sich aufmerksam um und entdeckt plötzlich an irgendeiner Ecke eine pfiffige Idee, die einen postwendend mit der Frage konfrontiert: „Warum gibt es das nicht auch bei uns?“ Oft sind das nicht mal sonderlich aufwendige, exotische oder gar kostspielige Gedanken – viel wichtiger ist, dass jemand sich überlegt hat, wie er anderen das Leben etwas verschönern oder erleichtern kann. Solche Anregungen möchte die Eßlinger Zeitung in ihrer neuen Serie „Ideen für die Stadt“ sammeln – wobei „Stadt“ in diesem Fall nicht wörtlich gemeint ist – genauso