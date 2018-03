EsslingenBunte Quallen, Fische mit Glitzersteinen und sogar ein Hammerhai verzieren von nun an die sieben Meter lange Wand im Friseursalon Gress in Esslingen. Etwa 40 Schülerinnen und Schüler aus der Grundschule Aichwald malten, bastelten und verzierten Meeresbewohner, die zum Tag des Wassers an diesem Donnerstag auf einer meeresblau bemalten Raufasertapete geklebt wurden, die mit aus grünem Papier gebastelten Algen geschmückt ist. Die Aktion ist Teil der Aveda-Spendenkampagne „Earth Month“, die jedes Jahr im April stattfindet und Gelder für den Wasserschutz sammelt. Dieses Jahr fließen die Spenden in die Wasser- und die sanitäre Versorgung sowie in die