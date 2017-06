Esslingen (eli) - „Feel the Spirit“ heißt das Motto des „5. Afro Neckar Gospel Festivals“ in Esslingen. Es soll ein Fest der Vielfalt und Begegnung werden und findet am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni, im Esslinger Agneshof (Waisenhofschule) statt.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w