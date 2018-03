Affen und Zebras schauen im Garten vorbei

ES-SIRNAU: Ingrid Bucke lebt seit 41 Jahren in Südafrika an einem paradiesischen Ort am Indischen Ozean

Groß fragen muss Waltraud Schüle schon lange nicht mehr: Wenn ihre Tochter Ingrid Bucke aus Südafrika zu einem Besuch in die alte Heimat kommt, „dann will sie Sauerkraut - egal, ob es Sommer oder Winter ist“. Das ist seit 41 Jahren so. Vor so langer Zeit hatte sich die abenteuerlustige junge Frau aus Sirnau aufgemacht ans Kap. Zwei Jahre wollte die Reisebürokauffrau dort bleiben - der Liebe wegen wurde ein dauerhafter Aufenthalt daraus. Ein Leben in Deutschland kann sich die Auswanderin nicht mehr vorstellen.