Das begreift vermutlich keiner, der Sprit an der Tankstelle zapft: Morgens sind die kostbaren Liter teurer als abends, zum Wochenanfang billiger als zum Wochenende. Der Tankwart kann nichts dazu, den kann man nicht beschimpfen. Sind morgens die Tanks weniger voll als später, weil dann erst der Tanklaster Nachschub bringt? Liegt es an einer tageszeitlich bedingten Verknappung, die den Preis treibt? An der Belieferung hat sich nichts geändert, aber vor einem Jahr war der Benzinpreis montags im Keller und tagsüber weitgehend stabil. Woran liegt es also, wenn Benzin und Diesel am Tag um bis zu zehn Cent