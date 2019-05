EsslingenFahrrad ist gleich Fahrrad? Von wegen. Die Vielfalt an Zweirädern, die beim Start zur Radsternfahrt 2019 des ADFC zu sehen war, war beeindruckend. Manche fuhren auf dem Esslinger Bahnhofsvorplatz mit einem nagelneuen E-Bike vor, den Akku voll in den Rahmen integriert. Andere Velos sahen aus, als hätten sie bereits die Sahara durchquert oder die komplette Route 66 gemeistert. Da stand das Retro-Rennrad neben dem Falt­rad, andere Modelle waren so gebaut, dass sich mit ihnen große Lasten transportieren lassen. Und auch für die jüngsten, die noch nicht allein radeln, war gesorgt: Der dreijährige Theo durfte es sich in einem Anhänger bequem machen –