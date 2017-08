Die Pliensauvorstadt ist aus Sicht des Bürgerausschusses einer der Esslinger Stadtteile, der sich in den vergangenen Jahren am dynamischsten entwickelt hat. Seit rund zehn Jahren wird vor allem in den Grünen Höfen kräftig gebaut. Dort sowie auf dem Areal des Autohauses Hahn und dem Gelände des ehemaligen VfL Post sind weitere Projekte geplant. Da der Stadtteil das „bisherige Wachstum zunächst einmal verarbeiten“ müsse, lehnt der Bürgerausschuss in seiner Stellungnahme zum Flächennutzungsplan (FNP) Überlegungen, weitere Bau- und Gewerbegebiete auszuweisen rundweg ab. Vor allem dürften - auch mit Blick aufs Klima