Anzeige

Von Petra Weber-Obrock





Bärlauch ist in aller Munde. Das Kraut ist seit einigen Jahren als Salatzutat oder als Beigabe zu Brotaufstrichen und Käse nicht mehr wegzudenken. Sogar in den Obst- und Gemüseabteilungen vieler Supermärkte sind die lanzettförmigen Triebe mit ihrem frischen Knoblauchduft inzwischen zu finden. Ganze Teppiche wachsen im Moment in schattig feuchten Auen und humusreichen Waldlagen. Wer sich allerdings aufs Selbersammeln verlegt, sollte Vorsicht walten lassen, denn Bärlauch sieht einigen Giftpflanzen, wie zum Beispiel den Herbstzeitlosen oder Maiglöckchen, zum Verwechseln ähnlich.

Bärlauch - Allium Ursinum auf Lateinisch - gehört wie Knoblauch, Küchenzwiebeln und Porree zu den Lauchgewächsen. Auch mitten in der Stadt, zum Beispiel an der Landolinsteige nahe der Burg, finden sich große Bestände. Christian Kurz kennt sich mit den Auswirkungen des Krauts auf die menschliche Gesundheit aus: „Der Name Bärlauch lässt sich tatsächlich auf die Bären zurückführen, denen man nachsagt, das vitaminreiche Kraut nach ihrem Winterschlaf in rauen Mengen gefressen zu haben.“ Kurz ist Vorsitzender des Naturheilvereins Esslingen und Umgebung, der sich für Naturheilweisen, gesunde Ernährung und ein Leben in Balance einsetzt. Was den Bären guttut, schadet auch dem Menschen nicht. Bärlauch entschlackt, hemmt mit seinen Senf­ölen die Vermehrung von Bakterien und wirkt Arterienverkalkung und hohem Blutdruck entgegen. „Auch schlecht heilende Wunden klingen rascher ab, wenn man sie mit dem Saft der Blätter einreibt“, erklärt Kurz. Gourmets verwenden Bärlauch ähnlich wie Schnittlauch am besten frisch als Zutat zu Aufstrichen, Suppen, Gemüse oder Salaten.

Beim Sammeln ist allerdings Vorsicht geboten, denn die in feuchten Waldlagen gedeihenden Bärlauchblätter ähneln der zeitgleich treibenden und hochgiftigen Herbstzeitlosen sowie den etwas später wachsenden, ebenfalls giftigen Maiglöckchen. In seltenen Fällen kann der Bärlauch auch mit einer verwilderten Form der Gartentulpe verwechselt werden, deren Genuss zu Atemstillstand führen kann. Die größte Gefahr sieht Kurz allerdings bei den Herbstzeitlosen, die ähnliche Wachstumsbedingungen wie der Bärlauch bevorzugen. Auch an der Landolinsteige ist die giftige Pflanze inmitten des Bärlauchteppichs zu finden.

Bereits drei bis vier Blätter der Herbstzeitlosen können - unbedacht ins Essen gemischt - durch das hochwirksame Zellgift Colchizin zum Tode führen. Zerreibt man die Blätter, ist ihr Saft geruchlos - anders als beim Bärlauch, der ein deutlich wahrnehmbares Knoblaucharoma aufweist. Kurz warnt davor, sich nur auf den Geruchstest zu verlassen, da der Knoblauchduft lange an den Fingern haften bleibt. Er empfiehlt, optische Kriterien hinzuziehen: Bärlauchblätter kommen langgestielt, einzeln, aber in dichten Teppichen eng nebeneinander aus dem Boden. Bei der Herbstzeitlosen wachsen mehrere Blätter aus einem Trieb. Das lanzettförmige Blatt weist große Ähnlichkeit zum Bärlauch auf, ist aber ummantelt von anderen Blättern. Die darunter liegende Knolle ist dicker, sodass oft ein tulpenartiges Büschel entsteht, das über den Bärlauchteppich hinausragt.

Die Verwechslungsgefahr mit den Maiglöckchen (Convallaria majalis) ist nicht so hoch. Das liegt vor allem daran, dass die Pflanze trockene Standorte bevorzugt und selten in Gemeinschaft mit dem Bärlauch gedeiht. Ihre Blätter wachsen zu mehreren aus einem Stiel, wobei ältere die jungen Triebe umgreifen. Das Maiglöckchen treibt später aus als der Bärlauch, der dann vielleicht schon in Blüte steht und mit seinem Knoblauchduft weithin wahrnehmbar ist. Anders als die Herbstzeitlosen sind Maiglöckchen normalerweise nicht lebensgefährlich.

Tipps von Christian Kurz

Bärlauch-Pesto (vier Personen): 80 g Pinien- oder auch Walnusskerne, 180 g Bärlauchblätter, 85 g frisch geriebener Parmesan, abgeriebene Schale einer halben, unbehandelten Zitrone, 8 Essl. Olivenöl, 1 Knoblauchzehe, 2 Essl. saure Sahne, Meersalz und Pfeffer aus der Mühle. Pinien- oder Walnusskerne werden in einer Pfanne ohne Fett goldbraun geröstet. Der kleingeschnittene Bärlauch wird zusammen mit den Kernen, dem Parmesan, der Zitronenschale und dem Olivenöl fein püriert. Den gepressten Knoblauch untermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Bärlauchaufstrich:1 Handvoll Bärlauchblätter, 250 g Speisequark, 2 Essl. saure Sahne, 1 Tl. Zitronensaft, Meersalz. Pfeffer aus der Mühle, eine Prise Rohrzucker, etwas Senf. Quark mit saurer Sahne glatt rühren. Mit Zitronensaft, Senf, Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken. Gewaschene Bärlauchblätter feinhacken und untermischen. Ein Tipp von Christian Kurz: Die Knospen des Bärlauchs können auch zur Herstellung von Kapernersatz verwendet werden.