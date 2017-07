(cid) - Die Sulzgrieser Straße muss wegen Belagsarbeiten zwischen der Betzgerstraße und dem Quittenweg zeitweilig voll gesperrt werden. Nach Angaben der Verwaltung wird die Sperrung am Samstag, 29. Juli, von 12.30 Uhr an aufgebaut, und am Sonntag, 30 Juli, voraussichtlich bis 12 Uhr beendet sein. Das bedeutet für die Autofahrer Umleitungen und für den Nahverkehr diverse Veränderungen.

