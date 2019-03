EsslingenEr war lebensfroh und offen, er liebte den Jazz und die Begegnung mit Menschen, die ihm in der Gastronomie immer sicher waren: Am vergangenen Mittwoch, ist Ulrich Dörr, 27 Jahre lang als „Graf Dulk“ der Wirt vom „Dulkhäusle“ an der Esslinger Römerstraße, im Alter von 72 Jahren in einem Krankenhaus auf der Gerlinger Schillerhöhe gestorben.

Zuletzt hat er in Stuttgart gelebt und gearbeitet, vor wenigen Wochen hat er sich am Brustkorb gestoßen. Was zunächst nur wie eine Rippenprellung aussah, war eine ernste Geschichte, an deren Folgen er letztendlich starb. „Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände“, trauert Markus Dörr um seinen