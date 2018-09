EsslingenIm Jahr 1932 hat mein Vater Hugo Mohr das Haus in der Küferstraße gekauft“, sagt Bäckermeister Bernd Mohr. Sein Vater kam damals von Stuttgart und hatte schon dort eine Bäckerei. Am 1. September 1958 begann der Sohn mit der Lehre beim Vater. Als es dann vor fast 50 Jahren an die Übergabe an den Sohn ging, bestimmte der Vater die Regeln. „Ich kannte meine Frau Rosemarie nicht einmal ein Jahr“, sagt Bernd Mohr. Die Hochzeit war für den Mai 1969 geplant. Ein Paar habe bei so einer Geschäftsübernahme verheiratet zu sein, befand der Vater, so wurde die Hochzeit einige Monate vorgezogen. Nun ist Bernd Mohr seit einigen Tagen 75 Jahre alt, seine Frau