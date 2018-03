EsslingenGeht es darum, neue Themen und Ideen durchzusetzen, steht Renate Schaumburg auch mal in der ersten Reihe. „Als Person sehe ich mich aber gar nicht gerne im Vordergrund“, sagt die Leiterin des Esslinger Amts für Soziales und Sport, die am Mittwoch im Bürgersaal des Alten Rathauses offiziell verabschiedet wird. „Dieser Rummel ist mir eher unangenehm.“ Doch nach 26 Jahren im Dienst der Stadt „muss ich da wohl durch“, meint die Amtsleiterin, die in Esslingen immer wieder Neuland betreten hat. Angefangen hat die Diplom-Sozialpädagogin 1992 als Altenhilfefachberaterin. „Das war eine neu geschaffene Stelle.“ Die Stadt Esslingen hatte erkannt, dass der