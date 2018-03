Esslingen Kommende Woche soll es dann tatsächlich so weit sein: Der kaputte Fahrstuhl am Esslinger Bahnhof soll wieder laufen, kündigt die Deutsche Bahn an. Am Freitag hat ein Techniker der Aufzugsfirma Schindler den Lift abgenommen und keine Mängel mehr festgestellt. Eine offizielle Bestätigung des Projektleiters der Firma Schindler stehe aber noch aus, erklärt die Deutsche Bahn. Jetzt müsse nur noch die Dekra zustimmen und der Fahrstuhl könne in der kommenden Woche wieder in Betrieb gehen. Einen genauen Termin will die Deutsche Bahn allerdings nicht nennen.

Nun kommt es auf die Dekra an

Seit vielen Monaten ist der Fahrstuhl an der Esslinger