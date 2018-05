Esslingen (red) Seit Freitag laufen die Abbrucharbeiten am Fußgängersteg in der Nähe der Frauenkirche in Esslingen. Geplant war, dass ab Samstagabbend die Ringstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Wie Bauleiter Ramazan Balci, Geschäftsführer bei der Werner und Balci GmbH, auf Anfrage mitteilte, verzögert sich die Freigabe der Straße nun bis Sonntag früh. Grund sei, dass die Betonfestigkeit und der Widerstand relativ groß seien und der Spannstahl - gegen bisherigen Annahmen - in einem noch recht guten Zustand sei.

Die Abbruchspezialisten sind mit zwei großen Meißelbaggern und einem kleinen Bagger seit dem frühen Samstagmorgen