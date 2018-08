EsslingenPetra Binder und Doris Reichenauer haben bei „Rock am Stock“ am Freitagabend mit ihrem Programm „Das Zauberwort heißt BITTE“ für Lachtränen und Schenkelklopfer satt beim Waldbühnenpublikum gesorgt. Herrlich aus dem Alltag gegriffen sind da viele Szenen, was bei den Zuhörern für johlende Zustimmung und wissendes Nicken sorgte – mal bei den Frauen, mal bei den Herren der Schöpfung.

Mal ehrlich: Welche Frau kennt es nicht, dass die ausufernde Shoppingtour als Belohnung für was auch immer gerechtfertigt wird? „Wenn’s oim zom Beispiel mol et so gut ghot“, hilft Petra Binder nach. Sie selbst sei ja „net umsonschd sieba Mol vom Rad g’falla, da