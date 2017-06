. . . und so in etwa wird sich die Ansicht auf dem Zollberg in ein paar Jahren präsentieren: Festo-Hochhaus, Tartanplatz und Baum bleiben, daneben entstehen nach derzeitigem Stand 47 Wohnungen in drei Gebäuden.Visualisierung: Projectvision-3D

. . . und so sollen die beiden Häuser mit insgesamt 17 Wohnungen aussehen, die parallel zu der bestehenden Bebauung Wilhelm-Nagel-Straße 25-27 in den westlichen Teil des heutigen Sportplatzes gestellt werden sollen. Visualisierung: Visualetage

Von Claudia Bitzer





Sprich: Die Bauträger können nur über 25 Prozent ihrer Wohnungen frei verfügen. Weitere 25 Prozent müssen sie als klassische Sozialwohnungen mit städtischen Belegrechten bereit halten. Und jeweils ein weiteres Viertel ist für Miet- beziehungsweise Eigentumswohnungen für Menschen mit einem mittleren Einkommen reserviert. Die Stadt hatte diese Grundstücke Ende 2016 gegen Konzept und Gebot ausgeschrieben und dabei besagtem Wohnraumversorgungskonzept einen hohen Stellenwert beigemessen. Nicht befriedigend war hingegen die Resonanz auf ein Grundstück in der Alleenstraße, das die Stadt ebenfalls unter diesen Auflagen vermarkten wollte und das sie nun mit einem vergrößerten Zuschnitt noch einmal ausschreiben wird.

Die Godel-Unternehmensgruppe, die vor etwa eineinhalb Jahren schon bei der Ausschreibung der beiden Sportplätze neben dem Weiler Neckar Center zum Zuge gekommen ist, will an der Traifelbergstraße auf dem Zollberg 47 Zwei- bis Fünfzimmerwohnungen verteilt auf drei Häuser bauen, berichtet Joachim Hübner, bei Godel als Architekt in der Projektentwicklung und -leitung tätig. Die Gebäude sind dreigeschossig, dazu kommen eingerückte Dachgeschosse und eine Tiefgarage. Ein gemeinschaftlicher Vorplatz soll das „Bild von Offenheit, Kommunikationsfreudigkeit und Durchgängigkeit“ vermitteln, sagt Hübner. „Kriterien, die wir uns als Maßstab für den städtebaulichen Entwurf der Wohnanlage gesetzt haben“. Der Vorentwurf ist in enger Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Architekturbüro Neugebauer+Rösch ausgearbeitet worden.

Bebauungsplan fehlt noch

Hahn+Keller möchte in der Wilhelm-Nagel-Straße in Hegensberg nach dem Vorentwurf des Esslinger Architekten Klaus Becker 17 barrierefreie Wohnungen und eine Tiefgarage bauen. Die Wohnungen verteilen sich auf zwei Gebäude und drei Geschosse plus Dachgeschosse, die beiden Baukörper werden parallel zum benachbarten Gebäudeensemble Wilhelm-Nagel-Straße 25-27 angeordnet. Ladevorrichtungen für Elektroautos und ein ressourcenschonendes Energiekonzept mit einer Wärmepumpe mit Erdwärme stehen ebenfalls in dem Konzept, berichtet Geschäftsführer Alexander Hahn.

Für beide Vorhaben muss noch der Bebauungsplan geändert werden. „In diesen Verfahren werden auch die Anwohner die Gelegenheit haben, ihre Bedenken zu äußern“, betont Rathaussprecher Roland Karpentier. Das wird wohl zumindest in der Wilhelm-Nagel-Straße auch passieren. „Wir haben die Planungen schon reduziert und halten das Vorhaben für noch verträglich“, verweist Karpentier auf die Schwierigkeiten allerorts, neue Wohnungen zu schaffen.

Beide Unternehmen versichern, sofort loslegen zu können, haben aber das Bebauungsplanverfahren nicht in ihrer Hand. Hübner tippt somit auf Anfang 2020 für den Zollberg, Hahn ist mit 2019 etwas optimistischer. Auch für das Großprojekt in Weil läuft noch das Bebauungsplanverfahren. Hier hofft Hübner, zum Beginn des nächsten Jahres an den Start und in die Vermarktung gehen zu können.

Dass für die Zeller Alleenstraße kein Bieter die städtischen Konditionen erfüllen konnte, ist für Rathaussprecher Roland Karpentier dem Sonderfall geschuldet, dass auf dem relativ kleinen Grundstück auch noch Gewerbe untergebracht werden soll - und demzufolge die Gewinnmarge bei Einhaltung des Wohnraumversorgungskonzepts noch geringer ausfällt. Deshalb will die Stadt Grundstücke aus zwei weiteren Baufeldern dazunehmen, auf denen eine überschaubare Anzahl von Reihenhäusern entstehen können. Sollte auch das nicht ziehen, müsse man wohl auf ein Mindestgebot verzichten.