Esslingen Einen regelrechten Förderbescheid hatte Winfried Hermann zwar nicht dabei. Dafür aber eine schriftliche Förderzusage über aktuell 6,4 Millionen Euro für die Sanierung der Esslinger Vogelsangbrücke, die der Verkehrsminister am Freitag im IHK-Gebäude an Oberbürgermeister Jürgen Zieger überreichte. Was zunächst etwas Misstrauen erweckt, dürfte sich aber unter dem Strich für Esslingen auszahlen. Denn die 6,4 Millionen Euro und damit die Hälfte der veranschlagten Sanierungskosten in Höhe von 12,8 Millionen Euro beruhen auf den Kostenschätzungen von heute. Wenn es teurer wird, könnte auch der Förderanteil des Landes steigen.

Dass der Minister mit einem „richtig dicker Brocken“, wie er es selbst ausdrückte, in Esslingen vorstellig wurde, ist im vorliegenden Fall ein bislang einmaliger Vorgang. Denn zum ersten Mal überhaupt unterstützt das Land die Landkreise und Kommunen bei der Sanierung von Brücken. Dafür hat die Regierung für die Jahre 2017 bis 2019 einen kommunalen Sanierungsfonds aufgelegt, der insgesamt 84,4 Millionen Euro schwer ist. 43 Millionen Euro stehen allein in diesem Jahr zur Verfügung und davon kriegt Esslingen die größte Einzelportionen ab. „Weil Esslingen mit am stärksten belastet ist“, sagt der Minister.

Und dann teilt Winfried Hermann mit, dass Esslingens OB Zieger maßgeblich daran beteiligt war, dass dieser Sanierungsfonds überhaupt zustande gekommen ist. Denn seit gut einem Jahr ist das Esslinger Stadtoberhaupt in Gesprächen mit dem Ministerium, den Regierungsparteien und anderen Ansprechpartnern, um Verständnis für die Tatsache zu erlangen, wonach die Kommunen bei der Erhaltung wichtiger Infrastruktur finanziell längst ihre Grenzen erreicht haben. Diese Kunde wurde erhört, und dabei geholfen haben auch die Esslinger Landtagsabgeordneten der Regierungsfraktionen Andrea Lindlohr (Grüne) und Andreas De­­uschle (CDU), wie der OB ausdrücklich betonte.

Zusätzliche Lebenszeit

Damit kann es also nun im nächsten Februar oder März los gehen mit der Ertüchtigung der Vogelsangbrücke, die ihr noch einmal zwischen 20 und 25 Jahren zusätzliche Lebenszeit bescheren soll. Und wenn alles nach Plan läuft, sind die Bauarbeiten Ende 2020 erledigt. Ohne Vollsperrung übrigens, wie Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht gestern versicherte. Auch während der Sanierung bestünde die Möglichkeit, die Brücke in beiden Richtungen zu befahren. Und noch etwas versprach der Chef des technischen Dezernats: Man werde besser vorbereitet sein, sagte er in Anspielung auf den Ärger, den die Sanierung der Dieter-Roser-Brücke in den Neckarwiesen verursacht hat.

„Das Land nimmt sich eines Problems an, für das es eigentlich gar nicht zuständig ist“, lobte der OB. Allerdings bedeutet die jetzige Förderzusage nur den Einstieg in eine ganze Reihe von Problemen, die Esslingen hat. Denn wenn die Vogelsangbrücke bis Ende 2020 ertüchtigt und saniert sein wird, soll in den Jahren 2021 und 2022 der Neubau der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke in Mettingen folgen. Und auch eine sanierte Vogelsangbrücke wird ob ihrer Spannbeton-Konstruktion nicht bis zum St. Nimmerleinstag halten und muss ersetzt werden, bevor der Rostfraß das Bauwerk komplett lahmlegt. Alles in allem kommen die Gutachter zu dem Ergebnis, dass für die Erneuerung der Schleyer-, der Vogelsang- und der Adenauerbrücke am Ende etwa 170 Millionen Euro ausgegeben werden müssen.

Wird sich der Minister für Verkehr und Infrastruktur also künftig häufiger in Esslingen mit einem Förderbescheid einfinden? Solche Erwartungen bremst Winfried Hermann, schon weil er nicht weiß, wie sich die Einnahmen des Landes in der Zukunft entwickeln. „Aber wir haben Esslingen im Blick“, sagt er und verweist zudem auf andere Verkehrsinfrastrukturprojekte wie den geplanten Radschnellweg von Reichenbach nach Stuttgart. Noch vor der Sommerpause soll es um die Trassenführung gehen, „damit wir bald die ersten fünf Kilometer schaffen“.

Wirtschaft klinkt sich ein

Vom Fahrrad zurück zu den großen Neckarbrücken, die natürlich für die regionale Wirtschaft von geradezu existenzieller Bedeutung sind, wie Alexander Kögel, Vizepräsident der IHK Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen, gestern unterstrich. Deshalb will sich die Kammer auch aktiv in die Vorbereitungen der Brückensanierung und -erneuerungen einbinden. So startet etwa am 18. Juli mit einem „Runden Tisch Neckarbrücken“ ein Projekt der IHK, das von den Fachleuten der Stadtverwaltung begleitet wird.

Die Vogelsangbrücke

Zentraler Eingang: Die in den Jahren zwischen 1971 und 1973 gebaute Vogelsangbrücke in Esslingen überspannt auf einer Länge von 360 Metern die Bundesstraße 10, den Neckar und die Bahngleise. Diese Balkenbrücke ist somit die zentrale Eingangspforte in die Esslinger Innenstadt. Der städtische Anteil der Vogelsangbrücke ist 220 Meter lang und hat eine Fläche von 9400 Quadratmetern. Der Brückenteil über die B 10 befindet sich im Eigentum des Landes Baden-Württemberg.

Spannstahl ist das Problem: Im Zuge von Bauwerksprüfungen sind erhebliche Schäden an der Vogelsangbrücke festgestellt worden. Sie beeinträchtigen die Standsicherheit, Verkehrssicherheit und den dauerhaften Bestand des zentralen Bauwerks, über das täglich fast 50 000 Autos und Lastwagen fahren. Weil in allen drei Esslinger Großbrücken Spannstahl verbaut ist, der nicht ausgetauscht werden kann, müssen die Brücken mittel- und langfristig durch Neubauten ersetzt werden. Schon jetzt sieht man an der Vogelsang- und Adenauerbrücke die Konsequenzen der Substanzmängel. Der Querschnitt von Rampen ist eingeengt worden, um das Gewicht der Fahrzeuge auf die Mitte zu verlagern.