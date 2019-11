62 Wohnungen in ES-Zell im Verkauf

Weiter 70 Sozialwohnungen in der Alleenstraße geplant

Die 62 Wohnungen, die ein Investor auf dem ehemaligen Fezer-Areal in Zell bauen will, sind jetzt in der Verkaufsphase. Und die Stadt selbst plant 70 Sozialwohnungen in der Alleenstraße.