(adi) - Die Zukunftsstiftung Heinz Weiler schüttet in diesem Jahr 55 000 Euro an Fördermitteln aus, die unterschiedlichen Kulturprojekten in Esslingen zugutekommen. Ziel der Stiftung ist es, innovative kulturelle Ideen in der Stadt zu fördern. Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat die Stiftung für unterschiedlichste Kultur-Veranstaltungen bisher weit mehr als 300 000 Euro ausgeschüttet.

„Die Kultur bietet bemerkenswerte Impulse in unserer Stadt. Sie drückt den Zeitgeist aus, ist identitätsstiftend und fördert die Kreativität. Es ist wichtig, unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten für die Bevölkerung zu schaffen“, erklärt