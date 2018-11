Esslingen Als am 11. November 1918 ab 11 Uhr an allen Fronten die Waffen schweigen und der Krieg nach 52 Monaten endlich zu Ende ist, hat sich das württembergische Königspaar bereits in sein Jagdschloss in Bebenhausen zurückgezogen. Zwei Tage zuvor haben revolutionäre Kräfte am Nachmittag auf dem Stuttgarter Wilhelmspalais die rote Fahne gehisst – was König Wilhelm II. und Königin Charlotte dazu bewegt, unter dem Schutz der Männer des Soldatenrats ihren Wohnsitz zu verlassen. Den „Sturm aufs Wilhelmspalais“ hat der Maler und Grafiker Otto Schwerdtner auf einer Kreidelithographie festgehalten, die als „Objekt des Monats“ im November im Stadtmuseum gezeigt