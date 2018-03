Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther eigenhändig seine 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg genagelt haben. Das war der Beginn einer bis dahin beispiellosen Veränderung der Glaubenswelt im westlichen Christentum. Es war der Beginn der Reformation.

Um diese geht es nun in den demnächst beginnenden „Sulzgrieser Gesprächen“, zu denen die Evangelische Kirchengemeinde Esslingen-Sulzgries und die Katholische Kirchengemeinde St. Paul/ St. Katharina gemeinsam einladen.

Am Mittwoch, 5. Oktober, spricht der Historiker Werner Heil von 20 Uhr an im Katholischen Gemeindehaus St. Katharina,