EsslingenMensch, was ist Esslingen für eine tolle Stadt! Das erste Burgfestival der Esslinger Jugend hat es an den Tag gebracht: Bei uns gibt’s seriöse Herren mit grauen Schläfen, miniberockte Damen, Pfadfinder und Langmähnige, und die können miteinander feiern, miteinander sich begeistern, und vielleicht sogar einander verstehen. Omas lauschten Beatklängen, randlose Brillenträger akzeptierten klassische Musik. Wo gibt’s sowas? In Esslingen auf der herrlichen Burg, die am Samstag wahrscheinlich mehr Komplimente zu hören bekam als je zuvor in ihrem langen Mauerdasein.“ 50 Jahre sind vergangen, seit der damalige EZ-Redakteur Bernd Daferner dieses Fazit in