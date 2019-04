EsslingenWas hält eine Gesellschaft zusammen, wenn Traditionen bröckeln, Europa in Bedrängnis gerät und Beziehungen von Algorithmen gesteuert werden? Für die Macher des Esslinger Podium-Festivals ist die Antwort klar: „Nur der Dialog.“ Und den wollen sie mit einem Thementag unter dem Motto „Zusammen! Halt!“ beflügeln. Auf dem Rathausplatz, in der Webergasse, der Galerie 13, im Kabarett der Galgenstricke und im Jazzkeller gibt es am Sonntag, 5. Mai, von 11 bis 16 Uhr Musik, Installationen, Gespräche und Performances. „Wir wollen Anlässe für Begegnung und Austausch schaffen – für Esslingen, Europa und die gemeinsame Zukunft“, erklärt Podium-Macher Steven