4000 Daimler-Mitarbeiter im Warnstreik

KREIS ESSLINGEN: Auch Festo in Berkheim und Scharnhausen betroffen - IG Metall Esslingen zufrieden mit der bisherigen Teilnahme

Die Stimmung an der Basis ist kämpferisch: Mit Warnstreiks vor der Daimler-Konzernzentrale in Untertürkheim sowie vor den Werkteilen in Hedelfingen und Mettingen setzten gestern laut IG Metall mehr als 4000 Mercedes-Benz-Mitarbeiter ein Signal. Bei Festo in Berkheim und Scharnhausen sowie bei Belden und Hirschmann Car Communication in Neckartenzlingen fanden Kundgebungen statt mit insgesamt rund 400 Menschen. Mehr als 1200 Beschäftigte beendeten ihre Arbeit vorzeitig.