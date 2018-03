Esslingen (pol) - Ein Dieb machte sich am Mittwoch gegen 16.20 Uhr in einer Apotheke am Marktplatz zu schaffen: Während eine Mitarbeiterin für ihn Spritze und Nadeln aus dem Lager holte, entwendete er etwa 400 Euro Bargeld aus der Kasse. Als eine andere Mitarbeiterin dies bemerk te, flüchtete der Unbekannte mit einem Fahrrad. Der Täter soll 30 Jahre alt und zirka 1,60 Meter groß sein, er hat kurze dunkle Haare mit einer kahlen Stelle am Hinterkopf und trug eine rote Jacke mit eiaufgesticktem VfB-Logo und einem Schriftzug im Rückenbereich.

Die Esslinger Polizei unter Tel. 07 11/ 39 90-0 Zeugen.

Anzeige /*