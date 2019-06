Viele Esslinger haben wieder kräftig in die Pedale getreten.

EsslingenWie selbstverständlich das Fahrrad zur Fortbewegung in der Stadt gehört, das haben die 805 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Stadtradeln gezeigt. In nur 21 Tagen haben 36 Teams 146 354 Radkilometer zurück gelegt und 21 Tonnen Kohlendioxid vermieden. Auf dem 9. Esslinger Klimafest und Umwelttag wurden die besten Teams durch Oberbürgermeister Jürgen Zieger ausgezeichnet. Das Mobile Grüne Zimmer am Postmichelbrunnen diente erneut als Bühne. Die diesjährige Kilometerzahl, welche von den 805 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom 1. bis 21. Mai erradelt worden ist, entspricht ziemlich genau den Ergebnissen vom vergangenen Jahr.

In der Kategorie Fahrradaktivstes Team mit den meisten Kilometern (absolut) kam das Festo Rad Team mit 24 813 Kilometer auf den ersten Platz. Den zweiten Platz sicherte sich die Gruppe Eulengang vom Georgii-Gymnasium, die 15 583 Kilometer zurücklegte. Mit 12 201 Kilometer sicherte sich Esslingen aufs Rad den dritten Platz.

Bei den Teams mit den meisten Kilometern pro Mitglied ging der Sieg an Windbreaker Powertrain mit 1346 Kilometer je Teilnehmer. „2RadlLauchs“ kam mit 429 Kilometer je Teilnehmer auf Platz zwei und das Festo Rad Team mit 406 Kilometer je Teilnehmer auf den dritten Platz.

In der Kategorie Fahrradaktivste Schule mit den meisten Kilometern (absolut) wurden ausgezeichnet: „Eulengang“ mit 15 583 Kilometern, die Freie Waldorfschule Esslingen mit 10 893 Kilometern und die Grundschule Sulzgries mit 7313 Kilometern. Die drei Schulen erhielten von der Initiative Radkultur des Landes Baden Württemberg Preisgelder von 200 bis 400 Euro. Die Herderschule wurde als Fahrrad-Grundschule/-Kita ausgelost und erhielt ein Preisgeld von 150 Euro. Als stärkstes Radendler-Team erhielt das Festo Rad Team einen Gutschein für einen Fahrradhändler im Wert von 100 Euro. red