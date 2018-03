EsslingenAm 1. Juli dieses Jahres wird die in Calw ansässige Firma Albert Rexer GmbH & Co. KG gut ein Drittel des Busverkehrs im Esslinger Stadtgebiet übernehmen (die EZ berichtete). Gestern präsentierte sich das Unternehmen im gemeinderätlichen Werksausschuss und machte bei dieser Gelegenheit noch einmal deutlich, dass es in einen Betriebshof im Raum Esslingen/Filder investieren wird. Laut Rexer-Geschäftsführer Arno Ayassse laufen derzeit Verhandlungen über einen möglichen Standort – drei Optionen „in Esslingen oder in der direkten Umgebung“ stünden zur Wahl. Die genauen Örtlichkeiten wollte Ayasse gestern allerdings noch nicht verraten.

