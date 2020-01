EsslingenWegen unterlassener Hilfeleistung musste sich jetzt eine 20-Jährige vor dem Amtsgericht Esslingen verantworten. Am Morgen des 29. Dezember 2018 war bei einer privaten Feier ein Bekannter unter Alkoholeinfluss aus dem Fenster seiner Wohnung im zweiten Stock eines Esslinger Mehrfamilienhauses rund zehn bis zwölf Meter in die Tiefe gestürzt und hatte sich verletzt. Die damals ebenfalls in Esslingen wohnhafte Angeklagte hatte weder einen Rettungsdienst verständigt noch selbst nach dem Verunglückten gesehen und geholfen.

Mit fünf Minuten Verspätung trifft die Angeklagte, begleitet von ihrer Mutter, an diesem