EsslingenGeschlechterrollen im Berufsleben? Das gehört der Vergangenheit an. So lautet zumindest die Meinung von Walter Herzig. Der Erzieher will Männern, die an seinem Beruf interessiert sind, die Angst nehmen. „Von diesen verstaubten Rollenbildern, dass nur Frauen Erzieherinnen werden können, müssen wir uns trennen. Das hat nichts mehr mit der Realität zu tun.“ Um Jugendlichen das zu beweisen, findet heute der Boys’ und Girls’ Day statt. Hier haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, in Berufe zu schnuppern, die untypisch für ihr jeweiliges Geschlecht sind. Bei den Mädchen stehen vor allem technische Tätigkeiten im Blickpunkt, bei den Jungen eher