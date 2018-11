EsslingenDass ein Liederabend großen Spaß machen kann, erlebten kürzlich zahlreiche Zuhörer in der Schickhardthalle des Alten Rathauses. Unter dem Motto „One Hand, one Heart“, einem Liedtitel von Leonard Bernstein, präsentierte der Oratorien-Verein Esslingen drei Sängerinnen, die auch am Sonntag bei der Aufführung der „Mass“ desselben Komponisten in der Stadtkirche St. Dionys zu hören sein werden. Natürlich durfte auch der Jubilar Bernstein, dessen 100. Geburtstag derzeit im 18. Esslinger Forum für junge Solisten gefeiert wird, im Programm nicht fehlen.

Aus seinem bekanntesten Musical „West Side Story“ sang Lisenka Kirkcaldy ein Medley – doch sie