EsslingenEs war wohl einer der letzten lauen Herbstabende in der Region. Grund genug also für Tausende, sich am Samstagabend in Schale zu schmeißen und Teil der Musiknacht zu werden. Auf den Straßen und Gassen blieb das Gedränge zwar aus, aber nicht in den Lokalen. Da wurde es richtig eng. Und manch einer dürfte sich – trotz des hervorragenden Sounds – wie in einer Sardinenbüchse gefühlt haben. Nichtsdestotrotz feierten die Menschen „ihre“ Musiknacht – bereits zum 17. Mal. Restaurants, Cafés und Klubs boten ein breit gefächertes Programm.

Live-Töne: Die Musik kam dabei nicht vom Band,