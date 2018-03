PlochingenEs ist ein „Schritt nach vorne“, meinte Plochingens Bürgermeister Frank Buß am Dienstag im Alten Rathaus seiner Stadt. Es ist „ein weiterer kleiner Baustein“ zur Integration, ergänzte sein Aichwalder Kollege Nicolas Fink. „Aber die Aufgabe ist in zwei Jahren noch nicht geschafft“, so der Altbacher Bürgermeister Martin Funk an die Adresse des Landes. Aber mit den vom Land finanzierten, vorerst auf besagte zwei Jahre befristeten Integrationsmanagern werde immerhin etwas geschaffen, „das die Integration auch voranbringt“, kommentierte der Deizisauer Bürgermeister Thomas Matrohs.

Die vier Kommunen bekommen als „Raumschaft Plochingen“